Москва, 10 ноября, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Они не будут защищать Германию, они выводят войска из Европы. Глубокое сотрудничество России и Европы, и, где Америка? На каком она месте, ее уже нет, заявил 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале» лидер общественного движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Это Рим, Рим который хочет властвовать. Вопрос — как он хочет властвовать. Одна часть Рима хочет властвовать одним образом — примерно, как Карфаген: создать хаос, уйти и пусть там всё это клубится. Другая часть Рима хочет властвовать иначе, но обе части Рима хотят властвовать, и римляне хотят властвовать. Поэтому какая-либо иллюзия по поводу того, что Рим откажется от власти, — это дурдом, это невозможно», — подчеркнул политолог.

Что касается дальнейшей судьбы США, то, по мнению Кургиняна, США никогда не откажутся от идеи своего господства, да и не могут от нее отказаться, поскольку для них это давно стало вопросом выживания страны как таковой. Более того, главная часть этой власти — это печатанье своей валюты. Если они перестают ее печатать… они слетают с первого места и даже не на второе, а гораздо дальше. Как только они слетают — на что они будут поддерживать свой ВПК?

«У них есть два средства: печатный станок и авианосцы. На какие деньги авианосцы делаются? На деньги, которые печатаются. Что делают авианосцы? Поддерживают режим печатанья денег», — отметил политолог.

В завершение Сергей Кургинян развеял иллюзии тех, кто надеется на возобновление сотрудничества после прихода к власти в США новой администрации.

«Это Рим, он обязательно будут действовать так. Трамп — президент США, и этот Рим хочет властвовать. Любой президент, который от этого откажется, будет свергнут всеми: и элитой, и другими, но нам очень важно, как этот Рим хочет властвовать. Пожалуйста, 300 тысяч американцев — в Ирак, 400 тысяч — в Иран, готовиться к Пакистану. Мы готовы, пожалуйста, властвуйте с помощью легионов. Так, как хотел реальный Рим, но не как Карфаген», — заключил лидер общественного движения «Суть времени».

Напомним, что на состоявшихся в США 58-х президентских выборах, одержал победу Дональд Трамп, разгромивший с сокрушительным счетом (по предварительным подсчетам, он набрал 289 голосов выборщиков) свою соперницу Хиллари Клинтон, которая набрала 218 голосов выборщиков.