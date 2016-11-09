Москва, 10 ноября, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Россия с уважением относится к волеизъявлению граждан США и готова развивать контакты с Дональдом Трампом в качестве нового главы Белого дома, заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Это суверенный выбор граждан США, во-первых. Во-вторых, мы относимся к нему с уважением, естественно, готовы развивать контакты и с избранным президентом Дональдом Трампом, и с вице-президентом, которого я тоже уже поздравил с избранием», — приводит слова Меведева Life.

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Глава правительства России также отметил «специфику ситуации для американской политической системы». По его словам, эта система дала победить на выборах «несистемному кандидату», однако в будущем она будет «рихтовать» нового президента.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, по предварительным данным, набрав 289 голосов выборщиков при 270 необходимых. Его соперница, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов.

Голосование выборщиков, которые формально избирают главу государства, состоится 19 декабря. В начале января следующего года Конгресс должен утвердить итоги голосования. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

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