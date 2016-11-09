Париж, 10 ноября, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Провал социологии на президентских выборах в США «спутал все карты» на предстоящих выборах во Франции, передает Reuters 9 ноября.

Париж

По опросам общественного мнения, фаворитом предстоящего голосования на французских выборах, которые будут проходить в два тура, 23 апреля и 7 мая 2017 года, является мэр Бордо Ален Жюппе, возможный кандидат от республиканской партии. Социологи считают, что Жюппе удастся выиграть и праймериз партии, на которых он будет противостоять бывшему президенту Франции Николя Саркози, и сами выборы.

Однако после того, как крупнейшие социологические агентства США не смогли «предсказать» результат американских выборов, а также провала социологов в случае с английским Brexit, многие ждут «сюрпризов» и на предстоящих выборах во Франции.

Так, не исключено, что в реальности гораздо больше шансов на победу имеет кандидат от «Национальной платформы» Марин Ле Пен. По словам журналистов, Ле Пен «так же, как Трамп», привлекает сторонников «популистской риторикой», говорит о необходимости контроля миграции и консервативных ценностях. А значит, есть вероятность, что в качестве противника Ле Пен, несмотря на опросы, республиканцы поставят Николя Саркози, использующего сходную риторику.

Тем не менее Ален Жюппе и его сторонники считают, что «французы никогда не проголосуют как американцы».

«Жюппе опережает в опросах, а значит, он выиграет. Французы не американцы, мы не сумасшедшие!» — заявил Мбакое Балде, политик и сторонник Жюппе, на митинге республиканцев в Бордо.

Сам Жюппе, риторика которого отличается большей умеренностью как от соперника внутри партии, так и от главного конкурента республиканцев на выборах, просто предостерег французов от «ложных ответов и плохих решений», «расколов» и «демагогии».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне дня выборов президента США практически все опросы общественного мнения предсказывали победу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. По данным десяти ежедневных общенациональных опросов, опубликованных в понедельник, 7 ноября, отрыв Клинтон от республиканского кандидата Дональда Трампа составлял от 1% до 6%, и только одно издание, Los Angeles Times, «предсказало» победу Трампа.