Брюссель, 10 ноября, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на возможное членство Финляндии в НАТО. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

По словам Ниинистё, «НАТО и членство в НАТО не зависят от одного человека, даже если этот человек является президентом США». Йенс Столтенберг в свою очередь подчеркнул роль Финляндии в качестве близкого партнера НАТО, который разделяет с альянсом одинаковые ценности.

Как отмечает издание, Ниинистё и Столтенберг в рамках встречи в Брюсселе обсудили, в частности, рост напряжённости в регионе Балтийского моря и безопасность полётов над Балтикой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в США победу одержал Дональд Трамп, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила только 228 голосов.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил о том, что его страна не намерена вступать в НАТО, но такая возможность есть.