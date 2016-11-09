Москва, 10 ноября, 2016, 01:58 — ИА Регнум. В свое время, когда у Трампа были крупные экономические неприятности, нашлись силы, которые помогли ему справиться с этими неприятностями, заявил 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«Поэтому нельзя сказать, что господин Трамп существует отдельно, и я думаю, что и в Москве сейчас главный праздник, и главный праздник сейчас у Беньямина Нетаньяху в Израиле, и у всех консервативных израильских элит», — отметил политик.

В ответ на вопрос ведущего, а чего же собственно стоит ожидать от вновь избранного президента США, Кургинян напомнил бэкграунд проигравшей выборы Хиллари Клинтон, а именно что и она, и ее семья, что называется, «по уши» вписаны в «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в другие подобные структуры. Это, по мнению политика, позволяет утверждать, что для нее главным врагом Америки является Россия, стоящая на пути как глобализации центра, так и архаизации периферии:

«Для Клинтон выбор был сделан сразу. Во-первых, она была полностью интегрирована в исламистскую элиту, а это и есть глобализм — когда с одной стороны — постмодернизм, а с другой стороны, на периферии — вот этот радикальный исламский хаос, и они дружат друг с другом», — убежден Кургинян.

Что касается Трампа, то для него приоритетными врагами являются радикальный исламизм, терроризм. Ведь нельзя заниматься двумя врагами сразу, нельзя заниматься и радикальным исламизмом, и Россией, значит, так или иначе придется выбирать. А поскольку Трамп — это консервативная модернизация, для которой фактор вывода производств из страны и радикализация ислама плохи, то для него приоритетной станет война с исламизмом.

«Значит, если этот фактор плох и если я правильно понимаю, какие именно силы помогли господину Трампу справиться с кризисом и снова сесть на коня, то я думаю, что приоритетным [для него в качестве врага] будет радикальный исламизм. Нам этого достаточно, нам не надо много», — считает лидер движения «Суть времени».

В ответ на вопрос ведущего о тех силах, которые поддержали Дональда Трампа в трудные для него времена, Сергей Кургинян ответил, что, по его мнению, это представители консервативного крыла еврейской общины США, мормоны, консервативные англосаксы-протестанты, а также рабочий и средний классы, которые оказались вместе.

«Ведь когда говорят, что они боялись глобализации, так надо понимать, что такое глобализация. Это смерть индустрии, и это смерть среднего класса», — объяснил причины, по которым эти группы поддержали Дональда Трампа политик.

Напомним, что на состоявшихся в США 58-х президентских выборах одержал победу Дональд Трамп, разгромивший с сокрушительным счетом (по предварительным подсчетам, он набрал 289 голосов выборщиков) свою соперницу Хиллари Клинтон, которая набрала 218 голосов выборщиков.