Киев, 10 ноября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко 9 ноября подписал указ об отставке Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Советник

Другим указом Пётр Порошенко также освободил Михаила Саакашвили от должности внештатного советника президента Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября губернатор Михаил Саакашвили объявил о решении покинуть свой пост главы Одесской облгосадминистрации и «начать новый этап борьбы».

Экс-президент Грузии подверг критике действующее руководство Украины и пообещал бороться до «полной победы» и избавить страну от «коррупционной грязи, которая капитализирует на крови солдат, на жертвах майдана».

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