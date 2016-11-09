Берлин, 10 ноября, 2016, 00:36 — ИА Регнум.



ИА REGNUM США — Россия

Российские поклонники Дональда Трампа в Москве ликуют и скандируют: «Боже, благослови Америку». Как заявил немецкий корреспондент телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве Кристоф Ваннер, никто в Москве на самом деле не ожидал, что Трамп выиграет.

Неожиданная победа республиканца дает президенту России Владимиру Путину основания надеяться, что США, наконец, признают Россию в качестве великой державы, пишет газета Die Welt.

Владимир Путин был одним из первых глав иностранных государств, которые поздравили Дональда Трампа с победой на выборах. Президент России в своей поздравительной телеграмме выразил надежду, что им удастся вместе вывести российско-американские отношения из кризиса. Путин также выразил уверенность в конструктивном диалоге между Москвой и Вашингтоном в интересах обеих стран и мира на основе равноправия и взаимного уважения, сообщает журнал Spiegel.

«Отношения между Россией и США в настоящее время из-за войны в Сирии и российской агрессии в Восточной Европе крайне напряженные. Однако Путин в ходе избирательной кампании США поддерживал республиканцев, а Трамп лестно отзывался о Путине как о сильном лидере. Поэтому Путин надеется на сближение с Соединенными Штатами. Трамп также во время избирательной кампании объявил о намерении улучшить отношения с Москвой», добавляет издание.

Президент России Владимир Путин дал понять, что надеется «работать вместе» с Трампом, чтобы «наладить конструктивный диалог», уточняет газета Die Zeit.

«Не только Путин, но и другие страны с авторитарными лидерами с радостью отреагировали на победу Трампа. Премьер-министр Турции, которая теперь активно сотрудничает с Россией, Бинали Йылдырым также поздравил американских республиканцев. Он выразил надежду на новую страницу в американо-турецких отношениях в случае, если США выдадут проповедника Фетхуллах Гюлена, которого турецкое правительство обвиняет в несостоявшемся военном перевороте в июле», информирует телеканал ARD.

«Но хотя Дональд Трамп и Владимир Путин во многом похожи. Оба они националисты, демагоги и популисты. Но дружбу между Россией и США это вовсе не гарантирует. Трамп уже дал понять в своей после речи выборнов, что намерен решительно, последовательно и бескомпромиссно отстаивать национальные интересы Америки, которые в ряде случаев вступают в противоречие с геополитическими амбициями Москвы», — полагает Süddeutsche Zeitung.