Минск, 10 ноября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. «Последняя сверхдержава стоит на пороге перемен. В том числе в делах внутренних. И Трамп может сыграть в этой «перестройке по-американски» не обязательно роль Горбачёва, с которым его иногда пытаются сравнивать, а, скажем, Милошевича. При котором государство также «перестроили» на несколько кусков, пусть и под «патриотическим», а не откровенно компрадорским соусом», — заявил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая перспективы изменения внешней политики США в отношении России и её союзников.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Белорусский политолог считает, что в США наступили непростые времена. Он также отметил, что известие о победе в президентской кампании Дональда Трампа над Хиллари Клинтон в России и Белоруссии восприняли как хорошую новость.

«Только преждевременно радоваться этому нашим доморощенным ура-патриотам вряд ли стоит, — сказал Малишевский. — Ситуация после проигрыша в холодной войне, образно говоря, такова, что если за океаном из-за проблем страны доллара кашлянут, то у нас отхаркнут с кровью пол-лёгкого».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе. Республиканская партия одержала победу не только на президентских выборах, но также получила большинство мест в Сенате. С победой Дональда Трампа поздравили президент России Владимир Путин, предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, а также Александр Лукашенко.