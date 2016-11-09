Вашингтон, 10 ноября, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Команда Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, уже начала составление списка кандидатов на посты в его будущей администрации, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом, Вашингтон

В частности, по данным издания, на должность генерального прокурора рассматриваются кандидатуры губернатора Нью-Джерси Криса Кристи и губернатора Арканзаса Асы Хатчинсона.

Также сообщается, что «ядро администрации» следующего президента США могут составить экс-губернатор Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Какие должности они могут занять, газета не уточняет.

На пост министра здравоохранения и социальных служб США, по информации источников, претендуют ранее участвовавший в президентской гонке врач Бен Карсон и губернатор штата Луизиана Бобби Джиндл.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, по предварительным данным, набрав 289 голосов выборщиков при 270 необходимых. Его соперница, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов.

Голосование выборщиков, которые формально избирают главу государства, состоится 19 декабря. В начале января следующего года Конгресс должен утвердить итоги голосования. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.