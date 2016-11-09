Москва, 10 ноября, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Никакой американский президент, тем более миллиардер Трамп не будет сворачивать глобализацию. Он не будет сворачивать глобализацию, потому что в основе величия Америки как раз то, что 80% мировой торговли идет в долларах, заявил член Федерального политического совета партии «Правое дело» Борис Надеждин 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

Американский флаг

«Поэтому надежда на то, что глобализация уйдет, беспочвенна абсолютно. Более того, как раз для России, и жизни простых людей, задача не свернуть глобализацию, а повернуть ее энергетику в нужное людям русло», — подчеркнул политик.

С таким заявлением он выступил в ответ на высказывания политолога, президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, который в ходе дискуссии, высказался в том духе, что сегодня идеологические линии раскола по отношению к этим выборам лежат не по границам государств, а пересекают их.

Значения избрания Трампа для России заключается в том, что формируется новая тенденция — на деглобализацию справа. А то, что этот тренд идет от Америки — глобальной законодательницы мод, ставит Россию перед новыми вызовами и возможностями.

«То есть это критика глобализации с позиции национальных интересов, экономического протекционизма, национальной идентичности, антиэмигрантской повестки», — подчеркнул политолог.

Напомним, что участники программы обсуждали сокрушительную и во многом неожиданную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоялись 8 ноября 2016 года. По последним данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп — 289 голосов.