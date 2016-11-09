Москва, 10 ноября, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Трамп вдохновил миллионы людей по всему миру, потому что он показал им, что политика может быть не грязным и подлым занятием, а политика впервые на памяти поколения может быть служением народу и выражением интересов народа, заявил 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Короны Свободы

По мнению экономиста, неожиданная победа в США кандидата консерватора знаменует собой глобальный перелом в идеологии последних десятилетий. В далеком 1979 году Маргарет Тетчер возглавила либеральную контрреволюцию элит против народов. Когда пришел Рейган, это стало глобальной контрреволюцией. И государства стали служить не своим народам, а стали служить бизнесу.

Далее Делягин высказал мнение, что сейчас в лице Трампа происходит обратный процесс. И, по его словам, начала его не Великобритания, а, как ни странно, Россия, потому что в сентябре 2012 года в Валдайской речи Путин провозгласил возвращение к патриотизму. И сейчас эти выборы могут сделать эту революцию глобальной.

«Это глобальный слом идеологии, государство должно служить не тем, кто приносит прибыль, а тем, кто живет. В этом смысл первого после Никсона успешного обращения к молчаливому белому большинству», — заключил экономист.

Напомним, что на состоявшихся в США 58-х президентских выборах, одержал победу Дональд Трамп, разгромивший с сокрушительным счетом (по предварительным подсчетам, он набрал 289 голосов выборщиков) свою соперницу Хилари Клинтон, которая по предварительным подсчетам набрала 218 голосов выборщиков.