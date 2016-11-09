Москва, 9 ноября, 2016, 23:59 — ИА Регнум. «Молчаливое большинство», обеспечившее Brexit и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, является главной опорой президента России Владимира Путина в международной политике. Об этом заявил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в программе «Право голоса» в эфире ТВЦ 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То молчаливое и моральное большинство с консервативными ценностями, которое проголосовало за Дональда Трампа и проголосовало за «Брексит», оно является главной опорой Владимира Путина. Это моральное большинство возвращается в политику», — заявил Марков.

По его словам, результат президентских выборов США принес России значительные возможности для развития российско-американского сотрудничества, которые теперь встают в повестку дня.

«Во-первых, если будут уважительные отношения между двумя президентами, это уже, естественно, позитивно (скажется на международных отношениях)», — заявил он.

«Во-вторых, Дональд Трамп много раз говорил о том, что США должны сотрудничать с Россией в борьбе с международным терроризмом, прежде всего джихадизмом на Ближнем Востоке», — продолжил Марков.

«Мы будем надеяться, что если он (Трамп) будет президентом, проамериканские иракские войска возьмут Мосул, сирийская армия при поддержке России возьмёт Алеппо, а потом вместе российско-американские пилоты уничтожат террористов в Ракке и освободят Сирию от терроризма и выйдут на мир», — заявил член ОП РФ.

Наконец, в таких условиях политик даже не исключил возможность решения «украинского вопроса».

«По Украине мы должны выйти на мир и компромисс с Америкой, суть которого проста — освобождение всех политических заключенных, немедленное возвращение свободы слова, немедленное возвращение свободы политической деятельности, отстранение тех преступников, которые сидят в правительстве нынешней Украины», — подчеркнул Марков.

Наконец, ключевым элементом урегулирования должен стать «выход на новую конституцию Украины, в которой должно быть два главных принципа — федерализм, как в Америке, Германии и России, и равенство двух языков — русского и украинского», — добавил директор Института политических исследований.

Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, получив в ходе голосования 276 голосов выборщиков. В свою очередь, по результатам референдума, проведенного в Великобритании 23 июня, 52% жителей высказались за выход страны из «Объединенной Европы». По мнению многих наблюдателей, в обоих случаях результат голосования был определен вовлечением в политический процесс до недавнего времени инертного «молчаливого большинства», которое становится всё более недовольным политическим и экономическим курсом, избранным элитами западных стран.