Москва, 9 ноября, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рабочем порядке встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным, сообщает официальный сайт главы Российского государства.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным

Александр Никитин рассказал президенту о динамике социально-экономического развития региона в 2015 и 2016 годах. Он указал на устойчивый рост значительной части показателей, при этом отметив, что заметная их часть превышает средний российский уровень.

Никитин выразил мнение, что итоги 2016 года покажут рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. Последнее особенно важно, так как исторически Тамбовская область сложилась как агропромышленный регион, а индустриальная промышленность составляет 40% экономики области.

По показателям прошедшего года сельское хозяйство и пищевая промышленность Тамбовской области показали 110% и 114% прироста соответственно. Поскольку в текущем году осуществляются многие инвестиционные проекты, итоги текущего года могут быть не хуже.

В качестве пессимистического прогноза физического объёма промышленного производства в регионе Александр Никитин назвал цифру 102%, при этом указав, что ожидает реализации более амбициозных планов.

Описывая ситуацию с инвестициями в экономику региона, Никитин отметил довольно высокий их показатель на душу населения, не только сравнивая с Центральным федеральным округом, но и с другими регионами России. Если в 2015 году этот показатель составлял 122 млрд рублей, то в 2016 году даже снизившийся объем не опустится ниже отметки 100 млрд.

В 2016 году в Тамбовской области планируется создание одной тысячи рабочих мест в сельском хозяйстве и перерабатывающем комплексе. Область традиционно занимает одну из лидирующих позиций в Центральном федеральном округе по производству зерна, сахарной свёклы и подсолнечника, поэтому пищевой и перерабатывающий сектор будут обеспечивать вклад в социально-экономическое развитие региона. Тем более что запланировано введение в эксплуатацию трех крупных производств мяса птицы с возможностью увеличения и расширения объёмов производства до показателей в 100 тыс. тонн. Кроме того, на эксплуатационную мощность в первом полугодии 2017 года выйдет проект по производству мяса птицы, доходящий до объёма производства в 250 тыс. тонн. В животноводстве показатели производства мяса за год планируется увеличить с 340 тыс. тонн до 540 тыс. тонн.

Важное значение для аграрнопромышленной отрасли имеют ведущиеся в регионе работы по созданию Федерального научного центра имени Мичурина, развивающего исследования в области садоводства и производства продуктов здорового питания. Александр Никитин выразил надежду на его интеграцию в научную и инновационную инфраструктуры, а также и в промышленное производство, имеющее хорошие наработки.

Глава администрации Тамбовской области особо отметил, что в регионе нет предприятий по добыче полезных ископаемых, что может затруднять развитие промышленного производства. Однако для поддержки этого направления в 2015 году созданы два индустриальных парка, а в 2016 году учрежден региональный фонд развития промышленности, занимающийся поддержкой участников соответствующих конкурсов, проводимых Федеральным фондом развития промышленности.

Глава региона доложил президенту России, что по итогам 2015 года Тамбовская область обеспечила максимальный прирост налогов в Центральном федеральном округе, равный 16 процентам. Однако льготы, предоставляемые инвесторам для их привлечения в регион, усложняют формирование бюджета и достижение высоких показателей прироста сбора налогов.

Глава региона рассказал Владимиру Путину о масштабных проектах предприятий по переработке зерна и сахара, имеющих важное значение для решения вопросов импортозамещения.

Не менее масштабный проект может быть реализован в сфере освоения месторождений ильменитовых, рутиловых и цирконовых песков, обнаруженных федеральными геологоразведочными институтами. Тамбовская область является самым крупным месторождением страны по исходному сырью для производства титана, и развитие этого направления обсуждается с руководством госкорпорации «Ростех». По мнению Александра Никитина, для возведения в области горно-обогатительного комбината разведана готовая площадка, на которой можно начинать и развивать масштабный проект.

Президент поручил главе Тамбовской области совместно с руководством госкорпорации «Ростех» подготовить соответствующее обращение для интенсификации и дополнительного финансирования работ по реализации проекта создания горно-обогатительного комбината.

Кроме того, обсуждалась ситуация с исполнением майских указов президента по средней заработной плате, дошкольным, школьным учреждениям, работникам культуры. Александр Никитин доложил, что область по упомянутым в указах показателям занимает четвёртое место среди субъектов Российской Федерации, включая и переселение граждан из аварийного жилья.

Однако этот вопрос, как и вопрос активизации жилищного строительства, требует государственной поддержки, поэтому глава региона выразил надежду на то, что заявки от Тамбовской области будут приняты во внимание.