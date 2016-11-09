Москва, 9 ноября, 2016, 23:58 — ИА Регнум. В отношении глобального партнёрства между США и Западной Европой президентство Дональда Трампа вряд ли принесёт какие-либо неожиданные сюрпризы. Тем не менее, переосмысление отношений произойдёт и может в первую очередь коснуться Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP). Об этом заявил директор центра европейской информации Николай Топорнин в программе «Право голоса» в эфире ТВЦ 9 ноября.

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«Накануне выборов и задолго до дня голосования большинство лидеров западноевропейских стран, конечно, высказывались в поддержку кандидатуры Клинтон. Думаю европейские лидеры возьмут некую паузу, чтобы между собой посовещаться», — заявил Топорнин.

«Инаугурация президента Трампа состоится 20 января. Фактически два с лишним месяца есть для того, чтобы вместе свою позицию (пересмотреть)», — добавил политолог.

По его мнению, в отношении глобального партнёрства между США и Западной Европой больших перемен ожидать не следует. «Не надо думать, что Трамп будет вбивать какие-то клинья. Да, какое-то переосмысление произойдёт, но всё равно это партнёрство будет», — считает Топорнин.

Он отметил, что Европа осознает «новую степень свободы», и многие договорённости между Европой и Америкой будут пересмотрены. «Возьмите хотя бы TTIP — недавно, буквально 30 октября было подписано аналогичное соглашение с Канадой. Хоть и более слабый, это тем не менее прообраз TTIP, и Обама подталкивал своих (европейских) коллег, чтобы быстрее продвигаться к договорённостям. На мой взгляд, здесь могут возникнуть серьёзные препоны», — считает Топорнин.

В то же время эксперт подчеркнул, что ни избрание Трампа президентом, ни «Брексит» принципиального влияния на расклад сил и электоральную поддержку действующих лидеров в Европе, например в Германии или Франции, не окажет.

Напомним, что Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) представляет собой планируемое соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и США. В то время как сторонники такого соглашения уверены в том, что оно приведет к ускорению экономического роста всех участников партнерства, многие его противники высказывают подозрения, что договор создает предпосылки для усиления власти транснациональных корпораций, в то же время подрывая свободу национальных правительств в выборе экономической политики.