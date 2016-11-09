Москва, 9 ноября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Президентство Дональда Трампа повлечёт за собой переформатирование американской внешней политики и переосмысление национальных интересов США в более «реалистском» духе. Об этом 9 ноября заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов в программе «Право голоса» в эфире ТВЦ.

Флаг США

«Трамп — это новые возможности для российско-американских отношений, которых бы не было, если бы победила Клинтон. Но есть и риски. Я думаю, что будет переосмысление американских национальных интересов в более реалистском духе», — заявил Суслов.

«Что значит в понимании Трампа сделать Америку более сильной? Чтобы Америка была сильной, необходимо ли, чтобы Украина была интегрирована в Запад и находилась на антироссийской основе? Необходимо ли, чтобы (президент Сирии) Башар Асад был свергнут в Сирии и так далее? Я не думаю. Будет происходить переосмысление интересов», — считает эксперт.

В то же время в американском обществе существуют множественные расколы, некоторые из которых американской элите только теперь предстоит осознать, указал эксперт.

«Помимо того, что есть Республиканская партия и Демократическая партия, которые дрейфуют в разные стороны, — посмотрите на их позицию по налогообложению, по абортам и другим ключевым вопросам американской внутренней политики, — с другой стороны, есть колоссальный разрыв между истеблишментом в целом, включая и демократический и республиканский, и недовольным населением», — заявил Суслов.

По его мнению, жёсткая реакция на результат выборов некоторых представителей американского истеблишмента, в частности заявление бывшего представителя США в России Майкла Макфола о влиянии Кремля на исход голосования, демонстрирует «полное непонимание тех процессов, которые происходят в США».

«Это полное непонимание того, что та политическая и внешнеполитическая парадигма, которая в Америке на протяжении последних десятков лет реализовывалась, уже не поддерживается», — подчеркнул он.

Комментируя внутриполитический аспект, и в частности то, «подчинит» ли в конечном счете Республиканская партия нового президента США или, наоборот, Трамп проявит большую самостоятельность, политолог допустил, что, скорее всего, сторонам удастся наладить какой-то компромисс.

Выборы президента Соединенных Штатов прошли 8 ноября. Трамп одержал победу, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. Кандидат от Демократической партии Хилари Клинтон получила только 228 голосов. Трамп обещает переформатировать коррумпированный истеблишмент через ограничения в сфере лоббизма, ужесточить правила в отношении беженцев и мигрантов, а также снизить налоги для среднего класса и административное давление на бизнес, ввести меры протекционистского характера и создать 25 млн рабочих мест. Во внешней политике Трамп прославился сдержанной реакцией в отношении внешней политики России и благосклонным отношением к президенту России Владимиру Путину в частности.