Москва, 10 ноября, 2016, 00:17 — ИА Регнум. На выборах в США проявился грандиозный раскол. Главная линия разлома прошла не между Америкой Трампа и и Америкой Клинтон, она прошла по всему человечеству — между консерватизмом и постмодернизмом, заявил 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» лидер движения «Суть Времени», политолог Сергей Кургинян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узор

Самый большой раскол, глобальный, — это разлом между консервативным началом и тем, что мы называем проектом Модерн, то есть тем, что осуществлялось в национальных суверенных буржуазных государствах, ‑ и постмодернизмом — вот этим самым глобализмом.

Политолог отметил, что постмодернизм, который «прет танком» и который, безусловно, полностью ассоциировался на американских выборах с Хиллари Клинтон, считал, что он кого угодно выберет в президенты. «Да мы хоть бревно выберем», — вспомнил Кургинян слова одного выдающегося доморощенного политолога, чтобы полнее раскрыть содержание этого феномена.

«А оказалось, что это не так, оказалось, что когда простая Америка вдруг узнает что-то настоящее, узнает своего, то весь постмодернизм летит к чертям», — прокомментировал произошедшее лидер движения «Суть времени».

Чтобы полностью раскрыть суть происходящих процессов, в частности ненависть и презрение правящего класса к народу — вне зависимости от того, Россия ли это или же США, или другие страны, Кургинян напомнил, гремевшую в России 1990-х годов фразу одного певца про «пипл хавает».

Действительно, народ «во многих случаях «хавает», и они [элиты] верили, что человека будут уже лепить на своих компьютерах, а он оказался сложнее. Он не «пипл», не до конца «пипл». Люди сами думали, что они «пипл», а потом обнаружили, что это не так», — убежден политик.

Напомним, что на состоявшихся в США 58-х президентских выборах, одержал победу Дональд Трамп, разгромивший с сокрушительным счетом (по предварительным подсчетам, он набрал 289 голосов выборщиков) свою соперницу Хиллари Клинтон, которая набрала 218 голосов выборщиков.