Москва, 9 ноября, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent, снизившаяся с утра до отметки ниже $45 за баррель, полностью восстановилась и переросла на 1,35% уровень закрытия предыдущих торгов, указывают данные Интерконтинентальной биржи ICE.

instapinch Флаг США

Согласно этим данным, к вечеру 9 ноября нефть марки Brent продавалась по цене $46,70 за баррель, а цена нефти марки WTI выросла на 1,62% до отметки $45,70 за баррель.

На фоне изменений цен на нефть курс доллара к рублю вырос до 63,80 рубля за доллар США, курс евро просел на семь копеек вниз, до отметки в 69,78 рубля за евро.

Отметим, что официальный курс доллара, установленный ЦБ на 10 ноября, равен 63,89 рубля, официальный курс евро составляет 71,35 рубля.

Снижение цены на нефть ниже $45 за баррель происходило на фоне подведения итогов президентских выборов в США, в итоге которых победу одержал Дональд Трамп.