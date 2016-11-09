Минск, 9 ноября, 2016, 21:51 — ИА Регнум.



Флаги Сербии и Белоруссии

В Белграде состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил — первого замминистра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева с начальником Генштаба Армии Республики Сербия генералом Любишом Диковичем, а также посещение многонационального тактического военного учения «Славянское братство-2016», сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

«В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности», — сказано в официальном сообщении.

Визит Белоконева в Сербию проходит с 8 по 10 ноября в соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2016 год. Запланированы встречи Белоконева с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем, а также посещение сербских Военной академии и Военно-медицинской академии.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Минском и Белградом поддерживаются на традиционно позитивном уровне. Считается, что этому не помешало присоединение политического руководства Сербии к санкциям, которые Брюссель применил к чиновникам и госпредприятиям Белоруссии.