Вашингтон, 9 ноября, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Обама, выступил перед журналистами в Розовом саду Белого дома с речью, посвященной итогам президентских выборов.

Whitehouse.gov Барак Обама

В ней Обама отметил, что Америка нуждается в сплоченности, всеобщем единстве, уважении институтов, образа жизни, верховенства права, а также сообщил, что поздравил Дональда Трампа по телефону.

Обама подчеркнул, что демократическая администрация США обеспечит плавную передачу власти избранному президенту Дональду Трампу и его команде в январе будущего года. Мирную передачу власти Обама назвал отличительной чертой американской демократии и пообещал продемонстрировать это миру в последующие несколько месяцев.