Киев, 9 ноября, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины, лидер украинской партии «Народный фронт» Арсений Яценюк надеется, что после избрания Дональда Трампа США не станут признавать воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Свою надежду Яценюк выразил на странице своего аккаунта в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Яценюк

«Украина рассчитывает, что новая американская администрация продолжит развитие нашего стратегического партнёрства, сохранит преданность фундаментальным принципам международных отношений», — написал Яценюк.

Он также выразил надежду, что США продолжат курс санкционного давления и не будет признавать воссоединения Крыма с Россией.

Нынешние украинские власти оказались в крайне сложном положении, после того, как президентом США был избран Дональд Трамп. Дело в том, что Киев сделал ставку на Хиллари Клинтон и представители украинской власти крайне негативно отзывались о Трампе.

Дошло до того, что украинские чиновники после победы Трампа спешно трут свои нелицеприятные и оскорбительные высказывания о нем в социальных сетях.