Москва, 9 ноября, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Трамп — наилучший кандидат для российско-американских отношений, но это самый худший вариант для США, заявил 9 ноября в эфире программы «Время покажет» американский журналист Майкл Бом. Он также добавил, что не в восторге от победы Дональда Трампа.

Грант Вуд. Американская готика. 1930

«Да, для Америки этот вариант худший, его экономические программы безумны», — уточнил журналист.

В подтверждение своего тезиса Бом высказался в том смысле, что что бы ни говорил Трамп о России, его экономическая программа всё равно по ней ударит, поскольку мир стал слишком взаимосвязан.

С американским журналистом не согласился политолог Сергей Михеев. Он уверен в том, что сейчас сторонники Хиллари Клинтон будут рассуждать о том, что в Америке есть демократия. Однако, по словам политолога, это всего лишь хорошая мина при плохой игре.

«Они нам так долго говорили, что Хиллари побеждает, а Трамп — кандидат отбросов, что теперь остается только говорить: «Ну вот, демократия победила», — напомнил Михеев.

Политолог также выразил мнение, что для Клинтон и ее сторонников, в том числе и в нашей стране, результаты выборов стали большим разочарованием. Ведь раньше они говорили, что только в России неправильный народ, а оказывается, что и в Америке тоже народ неправильный.

«Что касается Трампа, то он начал говорить с людьми на понятном для них языке, и они откликнулись», — заключил Михеев.

Еще один участник дискуссии, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, отметил необычайность произошедшего. По его словам, такого в истории не было никогда, чтобы человек, дистанцирующийся от политики, вдруг с первого удара и с таким перевесом победил. Гусман уверен, что произошло невероятное событие, которое требует осознания.

«Случилась совершенно невероятная политическая история. Ее надо обсуждать, изучать, мы сегодня, что называется по первопутку, можем дать первые комментарии», — отметил журналист.

Напомним, что участники программы обсуждали сокрушительную и во многом неожиданную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоялись 8 ноября 2016 года. На которых, по последним данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп — 289 голосов.