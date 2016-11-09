Уфа, 9 ноября, 2016, 21:14 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?»

В Башкирии казенное предприятие «Комбинат питания», работающее с убытком, продолжит оставаться единственным организатором питания для официальных делегаций и торжественных приемов. Как отмечают опрошенные ИА REGNUM эксперты, чистая прибыль предприятия ежегодно снижается, а себестоимость продукции выросла более чем в 2 раза.

По сообщению газеты «Коммерсантъ в Уфе», управление делами главы Башкирии подвело итоги тендера на отбор организатора питания для официальных делегаций и торжественных приемов. Контракт стоимостью 50,32 тыс. рублей со сроком действия до марта 2017 года будет заключен с единственным участником закупки — казенным предприятием «Комбинат питания». Начальная цена контракта оценивалась заказчиком в 3,2 млн рублей. В его стоимость включена организация работ, все остальные услуги, включая стоимость продуктов питания, оплачивается отдельно. По условиям контракта, комбинат питания должен формировать меню официальных приемов, исходя из предпочтений управления делами.

В меню приемов традиционно входят волованы с форелью, роллы из кружевных блинов с красной икрой, вяленая гусиную грудку с манго, перепелки, фаршированных яблоками, вак-беляши, куллама из конины — всего более 250 позиций европейской и башкирской кухни. Среди алкогольных предпочтений управделами — виски со сроком выдержки не менее 12 лет, коньяк не моложе двух лет.

КП РБ «Комбинат питания» работает по контрактам на организацию питания секретариата, Госсобрания Башкирии, управделами главы Башкирии. В 2016 году предприятие получило восемь госконтрактов общей стоимостью 6,33 млн рублей, в 2015 году — 13 контрактов стоимостью 15,78 млн рублей.

«Год назад аналогичный контракт Управление делами главы Башкирии намеревалось заключить на сумму до 3,6 млн рублей, — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. — В последние годы себестоимость продукции предприятия растёт, а чистая прибыль снижается. Так, в 2013 году чистая прибыль составляла 2 млн 142 тыс рублей, в 2014 году — 1 млн 141 тыс., 2015 год был закончен с чистым убытком в 339 тыс. рублей. За 2014 год себестоимость продукции повысилась в 2 раза до 37,31 млн рублей в сравнении с 18,66 млн рублей за 2013 год, в 2015 году себестоимость продукции выросла на 2,51% до 38,24 млн рублей».

Выбор блюд во время официальных приемов не всегда воспринимается однозначно. Как ранее писало ИА REGNUM, на банкет в честь приезда патриарха Кирилла и его монашествующих спутников заказывались мясные блюда, в том числе и из конины (Согласно негласным правилам, монашествующие воздерживаются от употребления мяса). Банкет на 60 человек состоялся в колонном зале министерства сельского хозяйства республики, траты на каждого гостя в среднем составили 4 тыс. 400 рублей.

Общественный деятель Азамат Галин отметил, что согласно действующему законодательству монополизм КП «Комбинат питания» в области организации питания во время официальных мероприятий нареканий не вызывает: «Формально всё делается по закону, а вопросы об эффективности такого подхода и целесообразности траты бюджетных средств пока не поднимался».

По словам общественника, комбинат питания — наследник «легендарной первой столовой». «Комбинат питания, переживший ряд организаций, кормит всех чиновников и гостей, кроме Владимира Путина, которого кормят другие подразделения. «Где бы ни происходило мероприятие, потчевать гостей будет только комбинат, — считает собеседник ИА REGNUM. — Никого другого до кормления чиновников не допустят».

Питание для многих чиновников высшего ранга является бесплатным, а цены в «первой столовой» при хорошем качестве блюд более чем умерены.