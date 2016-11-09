Минск, 9 ноября, 2016, 21:11 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко. Минск, 25 февраля 2016 года

Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 ноября по телефону обсудили проблемы белорусско-российских отношений и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Президенты обсудили проблемные аспекты в белорусско-российском взаимодействии. Решения по ним прорабатывались правительствами двух стран и будут окончательно приняты на встрече глав государств, которая, согласно предварительной договоренности, состоится в течение предстоящих двух недель», — сказано в официальном сообщении.

Президент России также обсудил с Лукашенко «вопросы международной повестки дня, в частности итоги выборов в США и их возможное влияние на развитие региональных и глобальных процессов». Руководитель постсоветской республики рассказал главе российского государства о подробностях своего визита в Ближневосточный регион.

Пресс-служба президента РФ также проинформировала о телефонном разговоре, отметив: «Президент Белоруссии поделился впечатлениями о своих только что завершившихся визитах в Катар и Объединённые Арабские Эмираты — в этой связи затронуты актуальные вопросы ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году белорусско-российские отношения были осложнены отказом официального Минска платить контрактную цену за потребляемую продукцию «Газпрома» и отказ признавать долг за фактически потреблённый газ. Правительство Белоруссии не погасило долг.

В 2016 году руководство Белоруссии могло рассчитывать на ограниченную финансовую помощь России. МВФ отказался рассматривать белорусскую заявку на открытие новой кредитной линии до тех пор, пока рекомендации фонда не будут выполняться на практике. Попытки получить финансовую помощь в Катаре и ОАЭ, судя по официальным сообщениям, также не увенчались успехом, равно как и попытки перенаправить в «дальнюю дугу» белорусский экспорт с российского рынка в рамках политики диверсификации. При этом руководство Белоруссии стало закупать нефть в Азербайджане и заявило о желании видеть иранские компании в белорусском нефтехимическом комплексе.

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