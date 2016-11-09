Брюссель, 9 ноября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Глава дипломатического ведомства Евросоюза Федерика Могерини пригласила министров иностранных дел стран-членов ЕС собраться 13 ноября в Брюсселе для обсуждения дальнейших отношений ЕС и США, сообщила в своем твиттере ее официальный представитель Майя Косьянчич.

Fdlx.com Флаги США и ЕС

«Федерика Могерини пригласила министров иностранных дел ЕС в Брюссель в воскресенье вечером для неформального обсуждения дальнейшего пути в отношениях с США», — написала Косьянчич на своей странице в твиттере.

Напомним, чуть раньше с похожей инициативой выступил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер, призвавший глав МИД ЕС экстренно собраться для обсуждения результатов президентсвких выборов в США.