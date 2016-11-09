Радио REGNUM: выпуск за 9 ноября
Москва, 9 ноября, 2016, 20:45 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Победа Дональда Трампа на президентских выборах США: реакция мировой общественности. Как теперь будут развиваться международные отношения?
- Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США;
- Госдума аплодисментами встретила новость о победе Трампа. Законодательный орган будет приветствовать шаги США к конструктивному диалогу;
- В Совете Федерации ждут от нового президента признания Крыма российской территорией;
- МИД Белоруссии поздравил американцев с избранием Трампа;
- Елисейский дворец был готов поздравить только Клинтон. Прежде чем поздравить Трампа, Олланд поговорил с Меркель;
- Президент Филиппин выразил готовность сотрудничать с Трампом;
- Правительство Японии готово к тесному сотрудничеству с президентом США;
- Премьер Швеции разочарован: Я бы предпочел Клинтон;
- Глава Европарламента прокомментировал победу Трампа;
- В Финляндии уверены, что Трамп сможет открыть новые двери в отношениях США и России;
- Победа Трампа вызвала неоднозначную реакцию у латвийских политиков;
- Президент Литвы надеется на США как на «самого близкого союзника»;
- Глава МИД Турции поздравил Трампа с победой в президентских выборах;
- Президент Армении уверен, что в годы президентства Трампа дружественные отношения между государствами продолжат укрепляться;
- Правительство Грузии готово к сотрудничеству с новой администрацией США;
- МИД Ирана призвал Трампа придерживаться ядерного соглашения;
- Удаленный твит экс-посла США в Москве Майкла Макфола. Реакция российской стороны;
- В США одни критики Дональда Трампа удаляют комментарии и твиты, другие проводят акции протеста.