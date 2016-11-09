Москва, 9 ноября, 2016, 20:45 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Победа Дональда Трампа на президентских выборах США: реакция мировой общественности. Как теперь будут развиваться международные отношения?

Выпуск на сайте podster. fm