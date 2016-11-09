Москва, 9 ноября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. «Я, конечно, как и все, считал, что американские элиты настолько могущественны, что сдержат прорыв Трампа», заявил 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» лидер движения «Суть Времени», политолог Сергей Кургинян.

Говард Чандлер Кристи. Подписание Конституции США. 1940

По его мнению, в мире развивается фундаментальный конфликт между глобалистами-либералами, жаждущими построить глобальный постмодернистский мир, и консерваторами, делающих ставку на национальное буржуазное государство. Частью этого конфликта было и противостояние между основными кандидатами на завершившихся президентских выборах в США.

«Во всем мире мы начинаем видеть вот это недовольство стандартными элитами. Всеми этими Клинтонами, Бушами и так далее, идет мировой процесс поиска новых людей, и Трамп, это конечно новый человек», — подчеркнул Кургинян.

Развивая свою мысль, политик отметил, что за Трампа голосовала Америка синих воротничков, фермеров и так называемых WASP (белых англосаксонских протестантов), уставших от диктата финансовых элит, сокращения жизненных стандартов, пропаганды нетрадиционных норма поведения.

«Конечно Дональд Трамп — это консервативная Америка, а значит, это победа мировых консервативных сил. Со всеми вытекающими последствиями», — сказал лидер движения «Суть времени».

Напомним, что на состоявшихся в США 58-х президентских выборах, одержал победу Дональд Трамп, разгромивший с сокрушительным счетом (по предварительным подсчетам, он набрал 289 голосов выборщиков) свою соперницу Хиллари Клинтон, которая набрала 218 голосов выборщиков.