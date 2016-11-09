Калуга, 9 ноября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Калужской области с января по октябрь 2016 года на 24,9% снизилоссь количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, хотя на январь 2016 года рост подростковой преступности был отмечен на уровне 52,9%. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова.

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По ее словам, в регионе подведены итоги областной акции среди несовершеннолетних и молодежи «Выбери правильный путь!», которая проходила в период с 1 октября по 1 ноября. Ее целью стала профилактика подростковой преступности, повышение уровня правосознания несовершеннолетних, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

В рамках месячника учащиеся образовательных организаций Калуги посетили музеи областной прокуратуры, регионального управления МВД России и УФСИН России по Калужской области.

Более чем в трети общеобразовательных организаций области проведены общешкольные собрания с участием представителей правоохранительных органов, министерства образования и науки области, специалистов центров психологической поддержки. На собраниях родители и представители учащихся проинформированы о состоянии преступности и правонарушений молодежи в регионе. Также было проведено более 130 лекций и бесед.

В ходе областной акции органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений в вечернее и ночное время проведено 192 рейда с посещением объектов транспорта, учреждений досуга, торговли, а также неблагополучных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. В результате выявлено 130 подростков, нуждающихся в государственной помощи и поддержке, 86 неблагополучных семей, в которых воспитывается 168 детей. Оказана различная помощь (медицинская, социальная, психологическая) 870 подросткам.

В рамках акции в районах области проведены спортивные и культурные мероприятия, а на базе «Областного центра дополнительного образования имени Ю.А. Гагарина» состоялся правовой квест «Знай! Думай! Выбирай! Действуй!», где подростки в игровой форме были ознакомлены с правовой информацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации прокуратуры Калуги, в 2016 году возросло количество участников преступлений из числа незанятых подростков, а часть преступлений совершена учащимися образовательных организаций. Особенно волнует калужских силовиков, что преступлений, совершенных подростками в составе групп, в областном центре стало больше на 160%. Так, городской прокуратурой в 2016 году выявлено в Калуге более 500 нарушений законов о несовершеннолетних.