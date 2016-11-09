Тамбов, 9 ноября, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области не будут устанавливать социальную норму потребления электроэнергии населением региона. Соответствующее решение принял глава администрации Тамбовщины Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Электрик

Сегодня, 9 ноября, об этом говорилось на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе администрации области. История вопроса о социальной норме потребления электроэнергии началась в 2014 году. Первоначально в соответствии с федеральным законодательством ее планировали установить до 1 апреля 2014 года. Затем отложили до 2016 года. Закон позволяет вовсе не устанавливать соцнорму по решению высшего должностного лица субъекта.

Цель введения социальной нормы — подвигнуть население к экономии электроэнергии, а также снизить перекрестное субсидирование в сфере энергетики. Таким образом, социальная норма — это не льгота. Речь идет об установлении определенной величины потребления электроэнергии из расчета на одного человека. Сверхнормативное потребление оплачивается по тарифу с повышающим коэффициентом. То есть для некоторых потребителей платежи за электричество могут повыситься.

Более двух лет проводилась корректировка экономической модели расчета этой нормы, уточнялись категории льготников, совершенствовалась нормативно-правовая база, изучался опыт других регионов, принявших участие в пилотном проекте.

«Предварительный анализ последствий введения социальной нормы показал, что не удастся достичь видимого экономического эффекта, зато это приведет к усложнению расчётов и увеличению затрат на данную работу. В то же время население может получить дополнительные проблемы. Поэтому губернатор принял взвешенное, гуманное решение. И общественность его поддержала», — прокомментировала начальник областного управления по регулированию тарифов Светлана Варкова.

Региональные власти отмечают, что аналогичные решения приняты в ряде других регионов — в частности, в Воронежской, Брянской, Амурской, Смоленской областях, Ставропольском крае, Республике Алтай.