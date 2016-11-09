Москва, 9 ноября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой государственной компании «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Олег Белозёров

В ходе встречи Белозеров доложил Путину, что в текущем году в результате оптимизации РЖД удалось сэкономить более 100 млрд рублей.

«За год работы мы фактически сэкономили более 100 миллиардов рублей затрат «Российских железных дрог». Причем без ухудшения качества и за счет различных механизмов», — сказал Белозеров на встрече с президентом. Глава РЖД также заверил главу государства, что компания продолжает работу над улучшением качества инфраструктуры.

Кроме того, Белозеров доложил Путину, что накануне был подписан коллективный договор на ближайшие три года, в котором сохранены все социальные гарантии для сотрудников.

Российский лидер, в свою очередь, поинтересовался у Белозерова, какова средняя зарплата у сотрудников РЖД. Глава компании заявил, что зарплата у сотрудников РЖД растет вместе с производительностью труда и сейчас составляет 47 тысяч 180 рублей.