Москва, 9 ноября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 89 авиарейсов, вылетающих и прибывающих 10 и 11 ноября в аэропорт Шереметьево, в связи с ожидающимися неблагоприятными метеоусловиями, сообщает сайт компании «Аэрофлот».

Sergei Tchernyakov Самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Международный аэропорт Шереметьево

В частности, отменены авиарейсы прибывающие и отправляемые в Санкт-Петербург, Ростов, Волгоград, Казань, Пермь, Самару, Нижний Новгород, Уфу, Оренбург, Набережные Челны, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск, Ставрополь, Челябинск, Новосибирск, и Тюмень.

Компания «Аэрофлот» отменила международные рейсы в Копенгаген, Минск, Ригу, Вильнюс, Таллин, Афины, Франкфурт, Мюнхен, Дрезден, Цюрих, Дюссельдорф, Берлин, Венецию, Болонью и Осло. Также отменены обратные рейсы из аэропортов этих городов в Шереметьево.

Напомним, 10−11 ноября синоптики прогнозируют в Центральном регионе России интенсивные снегопады с дождем, гололед и налипание мокрого снега. За эти два дня может выпасть до 44% месячной нормы осадков.