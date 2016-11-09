Тамбов, 9 ноября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сохранил место в обновленном составе резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

В новом кадровом резерве количество представителей Тамбовской области увеличилось на одного человека: в прошлом составе президентского списка числились трое тамбовчан. В обновленный список в очередной раз вошёл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Напомним, что в прошлом году на всенародных выборах он избран губернатором региона. Также среди резервистов значатся первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов, заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Чеботарев, глава Мичуринска Александр Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем. В него вошли 135 человек. Среди них — члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководители федеральных структур и ведомств, муниципального звена. Отмечается, что все они имеют достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества. Уточняется, что ряд лиц, находящихся в резерве, в этом году получили повышение в должности, в том числе в федеральных органах власти.