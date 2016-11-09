Москва, 9 ноября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Центральный Банк помочь поддержать конкурентоспособность производств, влияя на валютный курс, не сможет — в первую очередь это вопрос бюджетной политики, в связи с чем пора начать обсуждение будущего Бюджетного правила. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Иногда раздаются предложения, что ЦБ должен повлиять на курс для того, чтобы не дать ему возможность укрепиться и сохранить конкурентные преимущества для наших бизнесов», — заявила Набиуллина.

«Но Центральный банк, даже если он будет включать свои инструменты, может влиять только на номинальный валютный курс. И когда мы говорим о конкурентоспособности производств, для них очень важен реальный курс», — подчеркнула она.

На реальный курс также могут повлиять соответстствующие меры бюджетной политики, отметила глава Центрального Банка. «Поэтому, на наш взгляд, очень важно уже начать обсуждение будущего Бюджетного правила, каким образом дополнительные доходы, если они будут появляться, не будут приводить к укреплению в том числе реального курса, и что будущее Бюджетное правило должно обеспечить стабильность внешних условий для нашей экономики», — заявила она.

В ходе обсуждения Набиуллина напомнила, что плавающий валютный курс, хоть и имеет соответствующие последствия в виде волатильности, однако «есть также очевидные плюсы, которые позволяют быстрее адаптироваться и платёжному балансу, и в целом экономике».

«В целом прогнозные параметры и бюджетные параметры мы поддерживаем, и на данный момент они в целом согласованы с Основными направлениями денежно-кредитной политики, которые мы будем более подробно обсуждать», — сказала в заключение Набиуллина.