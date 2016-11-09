Киев, 9 ноября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В Киеве сторонники националистической партии «Свобода» устроили митинг против «русификации Украины». Об этом сегодня, 9 ноября, сообщают местные СМИ.

Antifashist.com Флаги националистической партии «Свобода»

Сообщается, что националисты собрались возле памятника поэту Тарасу Шевченко в центре Киеве. Националистов собралось несколько десятков человек. Они держат флаги партии «Свобода» и требуют от властей страны обеспечения защиты украинского языка, как единственного государственного в стране, использования его в эфире, а также в образовании.

Митинг приурочен ко дню украинской письменности и языка, который отмечается сегодня. Митинг проходит без нарушений общественного порядка.

Напомним, накануне на Украине вступил в силу закон о квотах на радио. Установлено минимальное количество песен на украинском языке, которое должно транслироваться в эфире.

Ряд украинских музыкантов выступали против такого решения и считали его популистским. Однако, закон все равно был принят и уже вступил в силу.