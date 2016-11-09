Минск, 9 ноября, 2016, 19:20 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Демократия

Александр Лукашенко поздравил Дональда Джона Трампа с избранием на пост президента Соединённых Штатов Америки. Об этом вечером 9 ноября проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

«Ваша победа — свидетельство выбора американского народа в пользу политики, которая основывается на честности, ответственности, поиске перемен, — сказано в поздравлении. — Своей активной, искренней и смелой позицией в ходе предвыборной кампании вы всколыхнули американское общество, вернув его к настоящей демократии».

Согласно официальному сообщению, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия во внешнеполитической деятельности всегда придерживалась необходимости конструктивного сотрудничества с США. Он пожелал Трампу здоровья, энергии и настойчивости в выполнении предвыборных обещаний.

«Надеюсь, что под вашим руководством нормализация отношений между нашими странами продолжится», — отметил Лукашенко в поздравлении.

Как сообщало ИА REGNUM, после получения известия о победе Дональда Трампа в президентской кампании официальный Минск выдержал паузу и спустя несколько часов ограничился кратким комментарием МИД Белоруссии. По мнению белорусского политолога Николая Радова, официальный Минск может ждать улучшения отношений с Вашингтоном «только в случае налаживания отношений США с Россией».

Отметим, чиновники и госпредприятия Белоруссии до сих пор находятся под действием санкций США. В 2016 году глава МИД Белоруссии Владимир Макей, ранее жаловавшийся американским коллегам на гегемонию России, заявил о возможности восстановления дипломатических отношений на уровне полноценных посольств.