Арестованы денежные средства транспортной компании «Деловые линии»
Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Более 1,59 млрд рублей финансовых средств транспортной компании «Деловые линии» арестованы сотрудниками СК России в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщается на официальном сайте СК РФ.
Следствие считает, что неустановленные пока лица включали от имени компании ложные сведения в налоговые декларации. В результате их действий компания «Деловые линии» избежала выплаты налогов на сумму порядка 1,9 млрд рублей.
В свою очередь, представители транспортной компании «Деловые линии» заявили, что руководство компании конструктивно взаимодействует по данному вопросу с сотрудниками следственных органов, а вся операционная деятельность ведется в обычном режиме: компания продолжает исполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими контрагентами.
Напомним, группа компаний «Деловые линии» с 2001 года оказывает российским организациям и частным лицам услуги по перевозке грузов. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. Компания имеет 129 подразделений по всей России, четыре тысячи единиц транспорта и около 20 тыс. сотрудников. К началу 2015 года группа компаний «Деловые линии» занимала 20% российского рынка по доставке сборных грузов и около 5% всего российского рынка автомобильных перевозок.