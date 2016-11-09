Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Более 1,59 млрд рублей финансовых средств транспортной компании «Деловые линии» арестованы сотрудниками СК России в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Следствие считает, что неустановленные пока лица включали от имени компании ложные сведения в налоговые декларации. В результате их действий компания «Деловые линии» избежала выплаты налогов на сумму порядка 1,9 млрд рублей.

В свою очередь, представители транспортной компании «Деловые линии» заявили, что руководство компании конструктивно взаимодействует по данному вопросу с сотрудниками следственных органов, а вся операционная деятельность ведется в обычном режиме: компания продолжает исполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими контрагентами.

Напомним, группа компаний «Деловые линии» с 2001 года оказывает российским организациям и частным лицам услуги по перевозке грузов. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. Компания имеет 129 подразделений по всей России, четыре тысячи единиц транспорта и около 20 тыс. сотрудников. К началу 2015 года группа компаний «Деловые линии» занимала 20% российского рынка по доставке сборных грузов и около 5% всего российского рынка автомобильных перевозок.