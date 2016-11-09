Москва, 9 ноября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Результаты выборов президента США не окажут серьезного влияния на курс рубля, однако победа Дональда Трампа может повлечь инвестиционную паузу в США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Рубль

«Поскольку инвестициям необходимы устойчивость макроэкономики и предсказуемость ведения бизнеса, то в ситуации неопределенности можно ожидать некоторой инвестиционной паузы в США», — рассуждает министр.

Поведение иностранных инвесторов по отношению к России на фоне итогов президентских выборов не изменится, считает Силуанов. «Мы не ждем изменений в поведении иностранных инвесторов по отношению к России. Напротив, видим, что внимание инвесторов к России растет (это видно на примере последнего размещения евробондов). Ожидаем, что и дальше интерес будет только повышаться», — сказал министр.

При этом, по его мнению, «не стоит ждать серьезного влияния на российскую экономику и рубль».

Министр назвал «отрадным фактом» сдержанную реакцию российских финансовых рынков на новости из США. «Так как именно на стабилизацию ожиданий и снижение зависимости от внешних факторов были направлены проводимые бюджетная и денежно-кредитная политика», — сказал Силуанов.