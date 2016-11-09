Минск, 9 ноября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 23 ноября обсудит «формулу Штайнмайера». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил журналистам полпред президента России в контактной группе Борис Грызлов.

Kremlin.ru Борис Грызлов

Говоря о выполнении пунктов Минских договорённостей, связанных с политическим процессом, полпред президента России напомнил, что, прежде всего, речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе соответствующих территорий.

«Все понимают, что для урегулирования ситуации он является абсолютно ключевым элементом. Более того, его введение в силу возможно на компромиссной основе согласно так называемой «формуле Штайнмайера», которую мы обсудим на следующем заседании контактной группы», — сообщил Грызлов.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости принятия специального закона о выборах в Донбассе, то есть не какого-то общего украинского закона о выборах, а нормативного акта, привязанного к конкретной территории и к конкретной ситуации. При этом такой закон должен закрепить особый статус региона по формуле: «В день выборов в Донбассе — на временной основе, а с момента публикации отчета ОБСЕ по итогам выборов — на постоянной».