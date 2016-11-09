Кишинёв, 9 ноября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти передал поздравления Дональду Трампу с победой на выборах президента США. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Тимофти присутствовал на организованном посольством США в Кишиневе мероприятии, в ходе которого молдавские чиновники, политики и общественники наблюдали в прямом эфире за подведением итогов президентских выборов в США.

Грядущие выборы в Молдавии

Тимофти сказал, что «выбор американского народа — это упражнение в сфере демократии, которое должно мобилизовать нас в воскресенье, когда мы будем выбирать президента Республики Молдова».

Кишиневский лидер также выразил надежду, что отношение США к Молдавии не изменится. «США всегда поддерживали Молдову, независимо от того, кто был президентом. За годы нашей независимости США оказали Молдове помощь на общую сумму в $1,4 млрд. Я уверен, что наши отношения будут развиваться по нарастающей, а поддержка демократии, правового государства и европейского пути Молдовы воплотится в новые совместные проекты», — сказал Тимофти.

Посол США в Молдавии Джеймс Петтит также выразил уверенность, что после избрания нового президента США отношения с Кишиневом не претерпят значительных изменений. «Я думаю, что отношения между нашими странами не изменятся. США и дальше будут поддерживать реформы и демократические преобразования в Молдове», — цитирует дипломата кишиневское ИА Infotag.

На избрание Трампа отреагировали и молдавские политики. Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов Игорь Додон заявил, что «американцы выбрали сильного, консервативного президента, сторонника христианских ценностей, который выступает за дружественные отношения с Россией». «Победа Трампа — это победа американцев над либеральным беспределом, который развалил фундамент общества в США», — отметил Додон.

Американцы, по его словам, «поняли, что должны сохранить свои ценности, традиции и страну, а также проводить менее агрессивную политику в мире и сближаться с Востоком, в целом и с Российской Федерацией в частности». «Так будет и в Молдове после 13 ноября», — добавил Додон, выразив уверенность в своей победе на выборах.

Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый заявил, что избрание Трампа президентом США влечет «снижение международной напряженности, что может положительно сказаться и на Молдове». «Американцы избрали президента, который обещал им, что займется внутренними делами страны, вместо того чтобы сеять по всему миру разрушения или поддерживать бандитские режимы вроде плахотнюковского (первый зампред Демпартии Молдавии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк — прим. ИА REGNUM ). В некоторых высоких кабинетах Кишинева сегодня утром наверняка начали уничтожать документы», — отметил он, добавив, что «в США будет прикольный президент и очень красивая первая леди», и что политические подходы Трампа близки и ему.

А экс-премьер Молдавии, лидер Народно-европейской партии Юрий Лянкэ считает, что победа Дональда Трампа «может означать, что мир на пороге масштабных изменений». По его словам, это повлечет пересмотр международных отношений, пострадает международная торговля, а «вскоре, вероятно, произойдет перезагрузка отношений с Россией». Что касается отношений с Молдавией, то они, по мнению Лянкэ, будут зависеть от отношений Вашингтона с ЕС и Москвой.