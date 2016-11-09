Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Пройти в следующий этап Лиги чемпионов ЕГФ рассчитывают гандболистки «Ростов-Дона». Для этого предстоящий домашний поединок с клубом из Румынии «Бухарестом» подопечным Яна Лесли надо выиграть с преимуществом в четыре мяча. Капитан донской команды отметила, что добиться победы над оппонентками можно благодаря сплоченности коллектива. Об этом ИА REGNUM 9 ноября сообщили в пресс-службе ростовчанок.

rostovhandball.ru Гандболистки

«Мы понимаем, что сопернику тоже кровь из носа нужна победа. Важно быть психологически раскованными. Если будем бояться проиграть, совершить ошибку, взять на себя ответственность, победить будет сложно. Нужен правильный командный настрой и игроков, и тренерского штаба. Также в игре противника можно и нужно найти слабые места», — отметила Юлия Манагарова.

По её словам, первая встреча была проиграна румынкам, так как кураж поймала голкипер «Бухареста» Паула Унгуряну, а хорошая игра вратаря, как известно, это 50% успеха.

Напомним, что ростовчанки сразятся с «Бухарестом» в ростовском Дворце спорта 11 ноября. Первая игра завершилась поражением ростовчанок со счётом 24:21. Менее чем за неделю до ответного матча с гандбольным клубом «Ростов-Дон» румынский клуб сменил наставника. Главным тренером команды теперь является Аурелиан Рошка.