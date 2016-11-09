Москва, 9 ноября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Российские моряки успешными манёврами оттеснили нидерландскую подводную лодку от авианосной эскадры ВМФ РФ во главе с тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов». Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Ранее сегодня стало известно, что в Восточном средиземноморье подводная лодка ВМС Нидерландов, предположительно «Ваопус», пыталась приблизиться к российской эскадре. При этом в российском военном ведомстве констатировали, что маневры субмарины были опасными и крайне неуклюжими, и вполне могли привести к тяжелым последствиям.

Российские моряки решили воспользоваться этим инцидентом и провести противолодочную тренировку. Корабельные противолодочные расчеты и экипаж вертолета Ка-27 отработали учебно-боевые задачи по обмену данными о маневрировании нидерландской подлодки.

Противолодочные силы корабельной авиационной группы ВМФ России эффективно провели тренировку по вопросам организации противолодочной обороны, — подчеркнул Конашенков.