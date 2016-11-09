Нижний Новгород, 9 ноября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области намерено в 2017 году отказаться от индексации выплат по целому ряду направлений, сэкономив за счет этих мер почти 1,3 млрд рублей. Об этом на совместном заседании пяти комитетов областного Законодательного собрания заявила первый заместитель областного министра финансов Людмила Старостина.

Pixabay.com Не очень толстый кошелёк

По ее словам, без индексации останутся оклады государственных, муниципальных служащих, единовременные выплаты на приобретение жилья или предоставление жилья ведущим спортсменам и их тренерам.

Также не будут проиндексированы выплаты на предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам.

Без индексации останутся компенсации на покупку единого социального проездного билета для отдельных категорий пенсионеров.

В сфере экономики вновь останутся без повышения субсидии компаниям, реализующим приоритетные инновационные проекты. В сельском хозяйстве у органов МСУ будут приостановлены полномочия по поддержке сельхозпроизводителей за счет трансфертов, получаемых из федерального бюджета.

Без изменений может остаться размер компенсации стоимости единого социального проездного билета для отдельных категорий граждан, сказала Старостина.

По словам замминистра, приостановка индексаций этих выплат позволит областному бюджету сэкономить более 1,28 млрд рублей, которые могут быть направлены на погашение государственного долга.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Нижегородской области льготные категории граждан остались без индексации причитающихся им выплат. Областные власти заявили, что на увеличение социальных выплат необходимы дополнительные деньги в виде роста доходной базы, а при нынешней экономической ситуации такой возможности нет.

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В результате с 1 января 2016 года на один год была отменена индексация выплат на строительство или приобретение жилья, предоставление жилья по договорам социального найма реабилитированным лицам. Также без индексации остались стипендии и единовременные выплаты на приобретение жилья гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, ведущим спортсменам и тренерам.

Вопрос об отсутствии необходимых средств вызвал жесткую полемику при обсуждении проекта бюджета на комитетах регионального парламента. В частности, был поставлен вопрос о предоставлении льгот спонсорам футбольного клуба «Волга». Объем этих льгот составляет около 850 млн рулей, и, по мнению депутатов фракции КПРФ, эти средства можно было бы направить на индексацию социальных льгот. Однако, депутаты сочли это предложение неприемлемым и отказались поддержать его.

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Против отмены индексации социальных льгот выступила и прокуратура Нижегородской области.