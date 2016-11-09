Москва, 9 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Подводные лодки стран НАТО на протяжении всего похода российской корабельной авианосной ударной группы в Средиземное море пытаются приблизиться к ней, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

U.S. Navy Атомная подводная лодка «Вирджиния»

Он рассказал, что для слежки за отрядом кораблей Северного флота в начале ноября была задействована даже атомная подводная лодка ВМФ США «Вирджиния», что особенно удивительно, так как подводные корабли такого класса не предназначены для разведывательных действий и легко обнаруживаются российскими надводными кораблями.

Кроме того, Конашенков рассказал, что попытки всех надводных кораблей, подводных лодок и авиации государств НАТО сблизиться с корабельной авианосной группой ВМФ России стабильно фиксируются в режиме реального времени, обеспечивая российским морякам хорошую морскую практику и внося в поход группы элементы практической боевой учебы в море.

В качестве свежего примера Конашенков привел обнаружение утром 9 ноября российскими большими противолодочными кораблями «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» голландской дизель-электрической подлодки и принуждение ее покинуть акваторию нахождения авианосной группы. Подобные «неуклюжие попытки опасно маневрировать в непосредственной близости от группы российских кораблей могли привести к тяжелым навигационным происшествиям», подчеркнул Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября Испания под давлением НАТО и США отказала кораблям ВМФ России в ранее согласованном заходе для дозаправки в порт Сеуты. Позднее об отказе в заходе в порты страны сообщило МИД Мальты, хотя с этой страной никто о дозаправке не договаривался.