Москва, 9 ноября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. После победы Трампа под вопросом может оказаться декабрьское повышение ставки ФРС. Ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики в конце 2016 года снизились с 80% до 55%, говорит директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.

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«После неожиданной победы Трампа Америка вошла в новую реальность, и теперь рынки находятся в замешательстве, с опаской заглядывая в туманное будущее. Доллар восстанавливает позиции, причем валюта уже полностью отыграла потери против европейских валют. На этот раз обошлось без паники и обошлось рефлекторными, непродолжительными продажами», — отмечает он.

В краткосрочной перспективе главенствующую роль на финансовых рынках будут играть эмоции и ощущение неопределенности, говорит Салас. «Все это будет сопровождаться уклонением от рисков, от которого выиграют золото, иена и франк», — полагает аналитик.

Немалую роль сыграет и реакция других государств на победу Трампа, считает эксперт. «В этом аспекте мы наблюдаем позитивные сигналы. Так, Евросоюз пригласил Трампа на саммит, британский премьер Мэй заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с новым президентом США, а президент РФ Владимир Путин заявил о намерении восстановить российско-американские отношения. Надо признать, и сама речь Трампа носила довольно миролюбивый и сдержанный характер. Все это несколько успокоило рынки, остановив падение рисковых активов», — пояснил Салас.

Немалое значение будет иметь политика Трампа в отношении торговли, указывает эксперт. «По рынкам уже поползли разговоры о том, что новый американский лидер может развязать международные торговые войны», — рассказал он.