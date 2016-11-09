Премьерство в Чувашии с прицелом на губернаторство: мнения
Чебоксары, 9 ноября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Чувашские политики полагают, что премьер-министр Чувашии Иван Моторин может возглавить регион и даже претендовать на пост федерального министра. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали эксперты, комментируя вхождение председателя республиканского правительства в президентский кадровый резерв.
Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что Ивана Моторина, который «долго занимает должность премьера», «давно пора было» включить в президентский кадровый резерв. «Его попадание в президентский список — гарантия того, что про него не забудут, как бы ни складывались дела в Чувашии и какие бы кадровые перестановки не ожидались. К примеру, он вполне может быть одним из кандидатов на пост главы Чувашии. Поговаривают даже, что Игнатьев (глава Чувашии Михаил Игнатьев) делает на него ставку как на своего преемника», — говорит политик, не исключая вероятности досрочной отставки руководителя региона.
Владислав Солдатов также полагает, что Моторин вряд ли будет направлен на повышение в другой регион. «И желания куда-либо уезжать у него, судя по всему, нет. От премьерства в Коми, куда его приглашал экс-премьер Чувашии Сергей Гапликов, он отказался», — напомнил политик.
Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, напротив, считает, что Иван Моторин в Чувашии вряд ли может претендовать на пост главы региона, так как не знает чувашского языка. «Президентский кадровый список достаточно призрачный и далеко не все, кто в него попадают, потом растут по карьерной лестнице. Но что касается Моторина, то его профессиональные качества позволяют занимать высокий пост. Думаю, что он вполне может быть руководителем русскоязычного региона — на пост главы в национальных республиках его не поставят из-за незнания языка. Не исключаю также, что он может стать федеральным министром», — полагает парламентарий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем. От Чувашии в обновлённый состав президентского кадрового резерва вошёл один человек. Это премьер-министр республики Иван Моторин, который возглавляет правительство республики почти пять лет.
Напомним, от Чувашии в президентском кадровом резерве были премьер республики Сергей Гапликов, который входил в первую «сотню» резервистов, глава Минсельхоза Михаил Игнатьев и руководитель управления Минюста Надежда Прокопьева. Все трое были включены в резерв в 2009 году. Вскоре после попадания в президентский список они пошли на повышение. Сергей Гапликов с премьерского поста перешёл в аппарат правительства РФ заместителем Сергея Собянина, затем возглавил «Олимпстрой», а в настоящее время руководит Коми. Михаил Игнатьев с 2010 года руководит Чувашией, Надежда Прокопьева тогда же была назначена министром юстиции республики и проработала на этой должности шесть лет, но месяц назад перешла работать в Госсовет республики руководителем аппарата.
Справка ИА REGNUM. Иван Борисович Моторин родился 10 января 1973 года в Казахстане в г. Усть-Каменогорске. В 1995 году окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «экономист».
После окончания вуза работал экспедитором-бухгалтером в ООО «Ким». С апреля 1998 года по май 1999 года был на должности ведущего специалиста в Министерстве внешних связей Чувашии, затем — главного специалиста в Министерстве предпринимательства, торговли и ремесел Чувашии.
В 2000 году — консультант, затем заместитель руководителя Дирекции по реализации федеральной целевой программы развития экономики и бюджетного потенциала Чувашии, с мая 2002 года — руководитель Республиканского государственного учреждения «Дирекция программы на территории Чувашии» Минэкономразвития Чувашии.
В июне 2004 года был назначен заместителем министра экономического развития и торговли, в апреле 2006 года — министр экономического развития и торговли Чувашской Республики. С 17 сентября 2010 года — министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в ранге вице-премьера.
С 23 декабря 2011 года является председателем Кабинета Министров Чувашской Республики.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2013 год).