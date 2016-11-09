Чебоксары, 9 ноября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Чувашские политики полагают, что премьер-министр Чувашии Иван Моторин может возглавить регион и даже претендовать на пост федерального министра. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали эксперты, комментируя вхождение председателя республиканского правительства в президентский кадровый резерв.

Cap.ru, Борис Филатов Чебоксары, 13 сентября 2015 г. Премьер Иван Моторин проголосовал на выборах главы Чувашии

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что Ивана Моторина, который «долго занимает должность премьера», «давно пора было» включить в президентский кадровый резерв. «Его попадание в президентский список — гарантия того, что про него не забудут, как бы ни складывались дела в Чувашии и какие бы кадровые перестановки не ожидались. К примеру, он вполне может быть одним из кандидатов на пост главы Чувашии. Поговаривают даже, что Игнатьев (глава Чувашии Михаил Игнатьев) делает на него ставку как на своего преемника», — говорит политик, не исключая вероятности досрочной отставки руководителя региона.

Владислав Солдатов также полагает, что Моторин вряд ли будет направлен на повышение в другой регион. «И желания куда-либо уезжать у него, судя по всему, нет. От премьерства в Коми, куда его приглашал экс-премьер Чувашии Сергей Гапликов, он отказался», — напомнил политик.

Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, напротив, считает, что Иван Моторин в Чувашии вряд ли может претендовать на пост главы региона, так как не знает чувашского языка. «Президентский кадровый список достаточно призрачный и далеко не все, кто в него попадают, потом растут по карьерной лестнице. Но что касается Моторина, то его профессиональные качества позволяют занимать высокий пост. Думаю, что он вполне может быть руководителем русскоязычного региона — на пост главы в национальных республиках его не поставят из-за незнания языка. Не исключаю также, что он может стать федеральным министром», — полагает парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем. От Чувашии в обновлённый состав президентского кадрового резерва вошёл один человек. Это премьер-министр республики Иван Моторин, который возглавляет правительство республики почти пять лет.

Напомним, от Чувашии в президентском кадровом резерве были премьер республики Сергей Гапликов, который входил в первую «сотню» резервистов, глава Минсельхоза Михаил Игнатьев и руководитель управления Минюста Надежда Прокопьева. Все трое были включены в резерв в 2009 году. Вскоре после попадания в президентский список они пошли на повышение. Сергей Гапликов с премьерского поста перешёл в аппарат правительства РФ заместителем Сергея Собянина, затем возглавил «Олимпстрой», а в настоящее время руководит Коми. Михаил Игнатьев с 2010 года руководит Чувашией, Надежда Прокопьева тогда же была назначена министром юстиции республики и проработала на этой должности шесть лет, но месяц назад перешла работать в Госсовет республики руководителем аппарата.

Справка ИА REGNUM. Иван Борисович Моторин родился 10 января 1973 года в Казахстане в г. Усть-Каменогорске. В 1995 году окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «экономист».

После окончания вуза работал экспедитором-бухгалтером в ООО «Ким». С апреля 1998 года по май 1999 года был на должности ведущего специалиста в Министерстве внешних связей Чувашии, затем — главного специалиста в Министерстве предпринимательства, торговли и ремесел Чувашии.

В 2000 году — консультант, затем заместитель руководителя Дирекции по реализации федеральной целевой программы развития экономики и бюджетного потенциала Чувашии, с мая 2002 года — руководитель Республиканского государственного учреждения «Дирекция программы на территории Чувашии» Минэкономразвития Чувашии.

В июне 2004 года был назначен заместителем министра экономического развития и торговли, в апреле 2006 года — министр экономического развития и торговли Чувашской Республики. С 17 сентября 2010 года — министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в ранге вице-премьера.

С 23 декабря 2011 года является председателем Кабинета Министров Чувашской Республики.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2013 год).