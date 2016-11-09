Рязань, 9 ноября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Провести массовые проверки и усилить контроль за установкой и эксплуатацией газового оборудования поручил губернатор Рязанской области Олег Ковалев на расширенном заседании регионального правительства региона 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бытовой газ

Глава региона отметил, что к трагедии в Иванове, где 6 ноября в жилом доме произошел взрыв газа, привели нарушения при эксплуатации газового оборудования.

В Рязанской области, напомнил Олег Ковалев, с начала года проведено 396 проверок внутридомового газового оборудования, выявлено 193 нарушения правил его содержания и эксплуатации — то есть в 48,7% случаев.

«В связи с этим необходимо еще более усилить контроль за установкой и эксплуатацией газового оборудования. Областной жилинспекции совместно с главами муниципальных образований и надзорными органами необходимо создать комиссии и в кратчайшие сроки провести массовые проверки на своих территориях», — поставил задачу Олег Ковалев.

Основной сложностью при проведении таких проверок, отметил глава региона, является то, что жильцы не всегда впускают газовиков в свои дома и квартиры.

«Необходимо с людьми работать, и терпеливо объяснять, что это делается в целях их же безопасности», — подчеркнул губернатор.

Заместителям председателя правительства области Алексею Тюменеву и Владимиру Трушкину дано поручение в кратчайшие сроки разработать рекомендации по работе комиссий, которые будут направлены в адрес глав муниципальных образований. «И самое главное, работа комиссий должна быть не формальной, а реальной. Докладывать о работе комиссий мне еженедельно», — потребовал губернатор.