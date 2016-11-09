Ярославль, 9 ноября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Кислогудронные пруды НПЗ им. Д.И. Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области должны быть ликвидированы за счет федеральных денег. Такую задачу поставил врио губернатора региона Дмитрий Миронов, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Кислогудронные пруды

Состояние кислогудронных прудов уже давно представляет угрозу для экологии Ярославской области. С 1879 года в них скопилось порядка 267 тысяч тонн отходов. При этом пруды расположены в непосредственной близости от Волги — всего в 21 километре от водозабора Ярославля.

Весной пруды чуть было не стали причиной экологической катастрофы в Ярославской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за финансовых проблем завод остановился, что привело к прекращению работы очистных сооружений на кислогудронных прудах. В результате этого отходы могли попасть в Волгу. Как выяснилось в ходе проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, ущерб экологии завод наносит с 2013 года — из-за изношенных очистных сооружений, и сумма этого ущерба достигла почти 6 миллионов рублей.

В октябре Арбитражный суд Ярославской области признал НПЗ им Д.И. Менделеева банкротом. Теперь перед регионом стоит серьезная проблема — ликвидация прудов-накопителей. В правительстве отмечают, что это требует больших финансовых затрат, и без федеральной поддержки региону не справиться.

Дмитрий Миронов поставил правительству региона задачу сделать все необходимое, чтобы объект был включен в федеральную программу по ликвидации ущерба прошлых лет и получил финансирование из федерального бюджета.