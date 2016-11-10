Москва, 10 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Модели бренда разрабатывались с учетом требований отечественных потребителей, платежеспособности покупателей и последних тенденций в сегменте матрасного производства.

Matras.ru Матрас Everest

Сегодня Everest — это десятки различных моделей ортопедических матрасов европейского качества, объединенных в несколько серий: матрасы на независимых пружинных блоках Hard, Soft, Middle, матрасы без пружин и двусторонние матрасы.

Как сообщают в компании, основными материалами матрасов выступают натуральный латекс и его искусственные аналоги, нетканые материалы, кокосовое волокно, ergo-пена, материалы с эффектом памяти или микромассажа. В качестве пружинных блоков в бюджетных моделях выступают конструкции TFK и S500, в моделях среднего и премиум сегмента используются пружинные блоки с количеством пружин 1000 и более на квадратный метр.

Матрасы Everest, с ассортиментом которых можно ознакомиться в соответствующем разделе Matras.ru, могут быть, как жесткими, умеренно жесткими, средней жесткости, так умеренно мягкими и мягкими. Двусторонние матрасы отличаются различным уровнем жесткости на одной и другой стороне.

По словам представителей магазина, который уже стал официальным дилером матрасов новой марки, в ходе производства продукции Everest акцент делается не только на использование передовых материалов повышенной износостойкости, но и широкий ценовой диапазон моделей. Наряду с бюджетными моделями, в каталоге Everest можно найти модели с кокосом и натуральным латексом, с пружинными блоками S1000 и более, материалом мемориформ и так далее.

Несмотря на использование передовых натуральных и искусственных материалов, официальный дилер нового бренда подчеркнул, что большая часть моделей Everest остается финансово доступной. Помимо этого, в упомянутом магазине приобрести некоторые матрасы бренда, участвующие в распродаже, можно со значительной скидкой. Все модели идут с гарантией от производителя, выступающего в роли партнера магазина.

В Matras.ru добавили, что в их магазине можно заказать не только стандартные модели матрасов, но и изделия нестандартных размеров, причем без предоплаты. Дилер готов поставить матрасы в любой регион страны силами собственных транспортных отделов и популярных курьерских компаний.