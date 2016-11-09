Киев, 9 ноября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко выразил свои надежды на сохранение Дональдом Трампом курса помощи Киеву, сообщает пресс-служба Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

Искренне поздравив Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов, Порошенко назвал признаком подлинной демократии ситуацию, когда до последнего момента неизвестны результаты выборов. Порошенко сделал это заявление во время встречи с послом США на Украине Мари Йованович.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на продолжение помощи США в «борьбе украинцев против российской агрессии», а также на содействие США в проведении масштабных реформ в различных сферах государственного устройства Украины. Пресс-служба Порошенко также сообщила о приглашении новоизбранного президента США Дональда Трампа посетить Украину.

Напомним, о победе Дональда Трампа на выборах президента США стало известно после сообщений ведущих СМИ о результатах предварительного подсчета голосов. Кроме того, Трамп выступил с приветственной речью, в ходе которой сообщил о поздравлениях, полученных им от кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.