Тбилиси, 9 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Грузия, которая имеет 300-километровую береговую линию и выход к Черному морю, морских сил не имеет, констатирует грузинская газета «Резонанси», которая посвятила вопросу морской безопасности Грузии специальную статью под названием «Страна, незащищенная с моря».

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В беседе с изданием грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая отмечает, что даже у Армении и Венгрии есть морской флот, несмотря на то, что у них есть возможность только речного судоходства.

Грузии же, которая имеет статус морского государства, наличие военно-морских сил необходимо хотя бы для того, чтобы контролировать проходящие через Абхазию контрабандные грузы, подчеркнул эксперт.

По его словам, Грузия должна защищать свою береговую линию и для того, «чтобы Россия не могла так легко оккупировать Западную Грузию».

«Когда у нас будет такой ресурс, противник воздержится от такой циничной оккупации, которую россияне осуществили в августе 2008 года — вторглись с моря и фактически за 24 часа захватили Западную Грузию», — заявил Маисая.

По его же утверждению, наличие морского флота необходимо Грузии для самообороны, а не для нападения на кого-либо.