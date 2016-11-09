Бишкек, 9 ноября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Спецслужбы вычислили номер телефона, с которого неизвестный шутник-пранкер, представившийся президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, позвонил президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Эрлан Абдылдаев сегодня, 9 ноября, на заседании киргизского парламента.

Pixabay.com Телефонный пранк

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас по факту данного инцидента проводится расследование, и добавил, что представители МИД двух республик уже обсудили и урегулировали произошедшее недоразумение.

«Звонок был совершен с киргизстанского номера. Звонившие знали его (Петра Порошенко — прим. ИА REGNUM ) номер. Сейчас этот вопрос расследуется спецслужбами Киргизии и Украины. Никаких переговоров не было», — цитирует Абдылдаева «Sputnik. Кыргызстан».

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября 2016 года на официальном сайте президента Украины появилось сообщение о якобы состоявшемся телефонном разговоре Петра Порошенко с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, в ходе которого они «обсудили актуальные повестки дня украино-киргизских отношений» и «отметили необходимость активизации политического диалога на всех уровнях, а также усиления торгово-экономической составляющей двухсторонних отношений».

Впоследствии выяснилось, что собеседником украинского президента оказался один из так называемых «пранкеров» — шутников, разыгрывающих известных политических и общественных деятелей, представляясь другим не менее известным человеком.